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23 декабря 2024, 15:30 Читати українською

5 мемкойнов с доходностью 16,000%, которые оставляют DOGE и SHIB далеко позади

Пока Dogecoin и Shiba Inu продолжают попадать в заголовки новостей, новая волна мемкойнов тихо генерирует астрономическую доходность. Инвесторы, ищущие следующий большой прорыв, могут быть удивлены токенами, обеспечивающими доходность до 16,000%. В этой статье рассматриваются пять выдающихся монет, которые меняют облик мира мем-токенов и предлагают потенциальные награды, значительно превышающие возможности признанных фаворитов.

Победа Трампа провоцирует хаос на рынке: мемкойн $XYZ готов к росту на 99,900%

Победа Дональда Трампа на выборах вызвала тектонический сдвиг на криптовалютном рынке, создавая условия для беспрецедентного буллрана. Пока основные монеты медленно идут вперёд с невыразительным двузначным ростом, мемкойны захватывают внимание рынка.

Недавний рост PNUT на 4,500%? Взрыв FRED на 6,000%? Это уже история, погребённая под пеплом кратковременного ажиотажа. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов, страдающих от FOMO, с убытками. Но криптовалютное поле битвы не ждёт слабых — появился новый титан, готовый побить рекорды доходности и обеспечить взрывной рост на 99,900%.

На стороне XYZ — неоспоримого чемпиона мемкойнов

$XYZ выходит на ринг, чтобы сокрушить легенд мемкойнов

Познакомьтесь с $XYZ — первым в истории спортивным мемкойном для настоящих криптоэнтузиастов, стремящихся к прибыли в 1000X. Этот токен предназначен для тех, кто жаждет духа соревнования.

С возвращением Трампа криптовалютный рынок готов к взрыву, и конкуренция становится всё жёстче. Только сильнейшие токены смогут выжить на этом безжалостном ринге. Наступает новая эра криптовалют для тех, кто обладает стальными нервами — для таких, как Джо Роган и Дэйна Уайт, которые гордо поддержат команду Трампа. Для старых мемкойнов тут нет места — настало время для настоящих жёстких монет.

Подкреплённый спортивным духом, токен $XYZ становится главным претендентом, готовым раздавить конкурентов и улететь на Луну на ракете Илона Маска. $XYZ на пути к пьедесталу победителей, чтобы стать символом чести для тех, кто живёт спортом и криптовалютой.

$XYZ уже приносит прибыль ещё до выхода на рынок

Предпродажа $XYZ идёт полным ходом, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.

Цена на старте: $0.0001

Текущая цена: $0.001

Всего за пару месяцев $XYZ уже вырос на более чем 1000%!

Следующий этап: $0.001333 (+33% прибавка)

Финальная цель: $0.1

С момента запуска и до генерации токенов $XYZ нацелен на умопомрачительный рост на 99,900%!

Если вы не участвуете, значит, вы в пролёте. Предпродажа $XYZ проходит с бешеной скоростью, сравнимой с нокаутирующим ударом чемпиона.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ прямо сейчас и превратите копейки в миллионы!

Bonk (BONK)

Знакомьтесь, BONK — мемкойн, который привлекает внимание на блокчейне Solana. С милым талисманом в виде Шиба-Ину, BONK стремится вернуть власть сообществу, отбирая её у крупных венчурных капиталистов. Токен стал сенсацией, взлетев более чем на 100% после листинга на Coinbase. Половина общего предложения была распределена через эирдропы среди участников NFT и DeFi проектов Solana, делая его действительно «монетой для людей».

Несмотря на вызовы, такие как большой объём предложения и волатильность, BONK занял заметное место в криптомире. Его интеграция в растущую экосистему децентрализованных приложений Solana выделяет его среди других мемкойнов. Запуск BonkSwap, собственной децентрализованной биржи, стал значительным шагом вперёд. BONK сочетает в себе поддержку сообщества и активное развитие, что делает его интересным выбором для наблюдения.

Dogwifhat (WIF)

Новый мемкойн с собачьей тематикой ворвался в криптомир — Dogwifhat (WIF). Вдохновлённый вирусным мемом Dogwifhat, WIF завоёвывает популярность благодаря своему весёлому и ориентированному на сообщество подходу. Основанный на блокчейне Solana, он присоединяется к ряду собачьих токенов, которые уже сделали себе имя в криптомире.

Что отличает WIF — это использование быстрого и масштабируемого блокчейна Solana, что обеспечивает преимущества в скорости транзакций и комиссиях. В условиях растущего интереса к мемкойнам WIF может привлечь внимание криптоэнтузиастов, ищущих следующий «взрывной» проект.

Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng — это карликовый гиппопотам, ставший интернет-звездой благодаря своему очаровательному виду и игривому характеру. Теперь её наследие продолжает жить на блокчейне Solana через монету Moon Deng.

Используя технологии Solana, Moon Deng предлагает уникальное сочетание милого талисмана и инновационных решений. Она привлекает внимание криптоэнтузиастов, ищущих нечто особенное.

Peanut the Squirrel (PNUT)

Peanut the Squirrel (PNUT) — это мемкойн, вдохновлённый образом забавной белки, который быстро завоевал популярность. Созданный на блокчейне Solana, он ориентирован на любителей мемов, предлагая лёгкий и весёлый подход к криптовалюте.

PNUT выделяется своей безопасностью, нулевыми транзакционными комиссиями и заблокированным пулом ликвидности, что гарантирует защиту активов владельцев.

Заключение

Хотя BONK, WIF, MOODENG и PNUT имеют потенциал, XYZVerse ($XYZ) объединяет спортивных фанатов в уникальной экосистеме и нацелен на рост в 20,000%, закрепляя за собой звание легенды мемкойнов.

Подробнее о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
23 декабря 2024, 16:39
#
Ви з XYZVerse трохи перестаралися, ну вже всім очевидно, що реклама, але навіщо кожен день і в таких об`ємах)

І ще момент, ви постійно кажете про те, що такі то токени вистрілять і будуть коштувати більше ніж shubainu та dogecoin, але досі порівнюєте всі мемкоіни з цими двома токенами) Просто ці два токени вже укорінилися в криптоспільноті
+
0
sasok33
sasok33
23 декабря 2024, 16:56
#
Ладно ще з Шибою) Ці горе продавани втюхують людям що ця скаміна потужніша за Ефіріум))) ржу не можу)))
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