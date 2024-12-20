Национальный банк Украины установил на 20 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,9292 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс: НБУ снизил гривну на две копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 20 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,57 грн (на 19 декабря курс был установлен на уровне 43,95 грн). Европейская валюта подешевела на 38 копеек.
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Источник: Минфин
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