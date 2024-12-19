Официальный курс: НБУ понизил гривну на семь копеек

Национальный банк Украины установил на 19 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,9048 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 18 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,95 грн (на 18 декабря курс был установлен на уровне 43,91 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.

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