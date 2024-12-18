Fitch подтвердило кредитный рейтинг «Нафтогаза» на уровне предполагаемого дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» на уровне «СС». Такой уровень означает высокую вероятность дефолта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что известно

«Такой рейтинг выше суверенного рейтинга Украины („RD“). По оценке агентства, „Нафтогаз“ имеет умеренные связи с государством, что позволяет оценивать компанию на автономной основе», — отмечается в сообщении.

Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза», выпущенных Kondor Finance plc, на уровне «C». Рейтинг восстановления (Recovery Rating) был оставлен на уровне «RR6», поскольку компания продолжает своевременно и в полном объеме производить выплаты по еврооблигациям, реструктуризированным в 2023 году.

«Одним из ключевых факторов, оказавших влияние на позицию компании, Fitch называет сохранение инфраструктуры и стабильность роста добычи, а также улучшение финансовых показателей компании, в частности, денежного потока от операционной деятельности», — объясняет «Нафтогаз».

В то же время агентство уточнило, что на рейтинг оказывают значительное влияние высокие операционные риски на фоне войны с рф, прекращение транзита газа не расчеты за реализованный газ и ограниченные возможности доступа к внешнему финансированию.

Помимо этого, Fitch отметило отсутствие с начала войны какой-либо компенсации от государства за выполнение «Нафтогазом» возложенных на него специальных обязательств (ПСЗ).

Отмечается, что менеджмент продолжает работу с государством по получению компенсации ПСЗ и разнице в тарифах в 2024 году.