Доллар продолжает играть значительную роль в курсообразовании — НБУ

Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции. Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Page.

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«Мы уже видим, что, несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря», — сказал он.

«В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усугубит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%», — сказал он.

Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции достаточно длительный процесс, поскольку это связано с изменением фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и должной коммуникацией.

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