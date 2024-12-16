àбанк и Эпицентр запустили онлайн-кредитование для предпринимателей

àбанк совместно с крупнейшим непродуктовым ритейлером Украины, компанией «Эпицентр», запустил онлайн-кредитование для предпринимателей. Эта инициатива направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечивая доступ к необходимым товарам без необходимости значительных одноразовых финансовых затрат. Новый сервис позволяет быстро и удобно приобрести необходимое оборудование или материалы для бизнеса в кредит без посещения банковских отделений.

По мнению руководителя направления малого и среднего бизнеса банка Александра Николенко, это один из лучших подходов для экономии времени и совершенствования бизнес-процессов:

«Мы стремимся максимально упростить доступ предпринимателей к современным инструментам и ресурсам, помогая им развивать свое дело даже в сложных условиях. Это решение направлено на устранение финансовых барьеров для развития бизнеса».

Как работает онлайн-кредитование?

Процесс оформления кредита для ФЛП и ЮЛ максимально прост:

1. Выбрать товары на сумму от 100 000 грн на платформе «Эпицентр» и добавить их в корзину с указанием способа оплаты — «Кредит» через банк-партнер àбанк.

2. На этапе оформления заказа выбрать тип кредитования в зависимости от своих потребностей.

3. Получить согласование Банка. В случае одобрения оплата заказа в Эпицентре производится автоматически.

При этом àбанк предлагает несколько программ финансирования для различных нужд бизнеса:

Энергогенерирующее оборудование. Программа «Экспресс-энергия» позволяет предпринимателям приобрести оборудование для обеспечения энергетической автономии бизнеса.

Другие товары. Доступные варианты: «Кредит для бизнеса» — универсальная программа для покупки любых товаров или «Кредитный лимит на счет» — удобное решение для ФЛП и юридических лиц с возможностью оплаты различных потребностей.

Александр Николенко отмечает, что новый сервис имеет несколько основных преимуществ:

«Во-первых, это удобство: весь процесс кредитования проходит онлайн, от выбора товара до перечисления средств. Во-вторых, скорость — оформление занимает минимум времени, а средства поступают сразу после одобрения заявки. Третье преимущество — гибкость, ведь предприниматель может выбрать кредитную программу, наиболее подходящую его потребностям. И, наконец, автоматизация: по завершении процедуры средства автоматически списываются на оплату товаров».

Будущее за простыми финансовыми решениями. Попробуйте новый сервис и ощутите его преимущества уже сегодня!

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. àбанк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.

Об «Эпицентре»

Компания «Эпицентр» — крупнейший непродуктовый ритейлер Украины, предлагающий широкий ассортимент товаров для дома, ремонта, строительства и бизнеса. Сотрудничество с àбанком является еще одним шагом на пути к улучшению доступа предпринимателей к качественным товарам и сервисам.