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13 декабря 2024, 11:35 Читати українською

Азиатские фондовые индексы падают на фоне данных о политике Китая

Азиатские акции упали, поскольку отсутствие деталей с китайской экономической конференции разочаровало некоторых трейдеров, в то время как аппетит к риску был сдержан накануне заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg.

Азиатские акции упали, поскольку отсутствие деталей с китайской экономической конференции разочаровало некоторых трейдеров, в то время как аппетит к риску был сдержан накануне заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

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Что известно

Индекс азиатских акций упал на 0,5%. Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, поскольку трейдеры учли большее, чем ожидалось, количество заявок на пособие по безработице на фоне слишком высоких данных о ценах производителей.

Японские и австралийские акции снизились после того, как в четверг распродажи на Уолл-стрит ударили по акциям и государственным облигациям.

Акции в Китае и Гонконге упали в начале торгов после того, как на Центральной экономической рабочей конференции в Китае были обнародованы данные, в которых не было деталей политики и новых мер.

Подробности

По итогам двухдневной конференции чиновники пообещали повысить целевой показатель бюджетного дефицита в следующем году.

Индекс доллара мало изменился, в основном удерживая прибыль от предыдущих пяти сессий. Укреплению доллара способствовал рост доходности казначеев.

В пятницу, 13 декабря, доходность австралийских и новозеландских облигаций выросла.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
13 декабря 2024, 12:17
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То есть снп500 тоже из-за политики Китая упал)))
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