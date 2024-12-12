Китай расширит программу частных пенсий по всей стране на фоне старения населения

Китай готов расширить свою общенациональную частную пенсионную систему, поскольку вторая по величине экономика мира сталкивается со стремительным старением населения, а государственный пенсионный фонд исчерпывается. Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Wall Street Journal.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Сотрудники, охваченные базовой системой пенсионного страхования, могут добровольно открывать частные пенсионные счета и вносить на них до 12 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 1650 долл. в год, заявили в четверг в совместном заявлении пять руководящих органов, в том числе Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения.

Программа будет внедрена по всей стране с 15 декабря. Пилотная программа действует в Китае с ноября 2022 года в 36 крупных городах, включая Пекин и Шанхай.

Пенсионная система Китая состоит из трех уровней: базовой пенсионной системы, возглавляемой государством, добровольного пенсионного плана для работников, обеспечиваемого работодателями, и частной пенсионной системы.

Этот шаг связан с тем, что население Китая быстро стареет и начало сокращаться после десятилетий политики одного ребенка. Ожидается, что в течение следующего десятилетия около 300 миллионов китайцев в возрасте от 50 до 60 лет уйдут на пенсию.

В опубликованном в июле прогнозе ООН предполагается, что демографический кризис приведет к тому, что население Китая сократится более чем наполовину до конца века.

В сентябре Всекитайское собрание народных представителей, высший законодательный орган Китая, одобрило предложение о постепенном повышении пенсионного возраста, начиная с января. Китай имеет один из самых низких пенсионных возрастов среди крупных экономик, позволяя женщинам выходить на пенсию уже в 50 лет, а мужчинам — в 60 лет — политика, которая была неизменной с 1950-х годов.