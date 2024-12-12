11 декабря Министерство финансов погасило последний выпуск ОВГЗ в 2024 году в объеме 2,5 млрд грн. Об этом пишет Forbes.

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Что известно

Этим последним выпуском ОВГЗ для погашения в 2024 году были гривневые ценные бумаги, выпущенные в декабре 2014 года для увеличения капитала государственного Укрэксимбанка.

За 2024 год Украина направила на погашение гривневых ОВГЗ 258 млрд грн.

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Также за год были погашены валютные ОВГЗ общим объемом $2,5 млрд и 0,9 млрд евро.