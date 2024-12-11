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11 декабря 2024, 19:13 Читати українською

Шольц призывает немецкий бизнес больше инвестировать в Украину

Германия крепко стоит на стороне Украины не только в вопросе военной помощи, но и экономической. Впрочем, только государственной помощи мало, нужны частные инвестиции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии 7-го Немецко-украинского бизнес-форума, сообщает Укринформ.

Германия крепко стоит на стороне Украины не только в вопросе военной помощи, но и экономической.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Шольц подчеркнул, что Путин не добился ни одной из своих целей в Украине: Украина стоит и пройдет свою третью военную зиму.

«Путин не сможет и экономически разрушить Украину, хотя очень пытается», — сказал канцлер и вспомнил, что ВВП страны растет, растет ее экспорт, чему помогли, в частности, «коридоры солидарности».

Сотрудничество не является дорогостоящим с односторонним движением, подчеркнул глава правительства. Он призвал к созданию совместных предприятий и заверил, что интерес немецких бизнесменов к Украине очень велик.

По словам Шольца, около 2 тыс. украинских компаний активны в Украине, некоторые планируют дополнительные инвестиции. Растет сотрудничество в энергетической отрасли, проинформировал Шольц, по словам которого в этой отрасли есть «много частных инвестиций».

Но для этого нужны инвестиционные гарантии, признал политик и добавил, что Украина занимает первое место в мире по объему предоставления Германией таких гарантий.

«Без частного капитала восстановление не будет возможным», — подчеркнул глава немецкого правительства.

Шольц в своей речи очертил три «месседжа». Первый — Украина пройдет эту зиму. Германия поможет как средствами ПВО (3 комплекса Patriot и 5 систем Iris-T SLM уже в Украине, 6 будет доставлена до конца года, как и дополнительные САУ Gepard к тем 50, которые уже стоят на вооружении ВСУ), так и энергетике.

Второй месседж — Путин ошибается. Германия не только оказывает гарантии безопасности Киеву, но и экономическую поддержку.

Меседж номер три — если вы сейчас инвестируете в Украину, то вы инвестируете в будущего члена ЕС.

В заключение Шольц повторил, что Берлин поддерживает справедливый и стабильный мир, который будет уважаться везде и не будет заключен через голову украинцев.

«Мы проходим этот путь (в мир, — ред.) вместе — Германия и Украина — бок о бок», — сказал Шольц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
11 декабря 2024, 20:24
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Шольц уже хромая утка ,кто его вообще слушает то…
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