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11 декабря 2024, 14:19 Читати українською

Заправляйтесь на ОККО и получайте до 10 грн/л кешбэка с бизнес-картой «Блакитна» от банка

Украинский банк àбанк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для физических лиц и бизнеса, вместе с Mastercard и сетью АЗК ОККО запустили выгодную акцию для владельцев бизнес-карты «Блакитна». Теперь заправлять авто стало еще удобнее и выгоднее, ведь клиенты получают до 10 грн/л кешбэка в виде баллов Fishka!

Условия акции:

  1. Оплатить заправку бизнес-картой «Блакитна» Mastercard® от банка;

  2. При оплате предоставить карту Fishka;

  3. Кешбэк баллами начисляется на карту Fishka:

  • 10 грн/л за бензин или дизель;

  • 5 грн/л за газ.

Детали акции:

  • Акция не распространяется на покупку горючего из-за функции «Кошелек» в приложении Fishka.

Больше информации — на mastercard.ua и в мобильном приложении Fishka.

Успейте воспользоваться предложением до 31.12 и получайте максимум выгоды, заправляя авто на ОККО вместе с àбанком!

Об àбанке

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.

Источник: Минфин
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