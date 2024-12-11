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11 декабря 2024, 9:17 Читати українською

Гетманцев: Игорный бизнес сократил отчисления налогов в бюджет в ноябре

Игорный бизнес заплатил 1,5 млрд грн налогов в госбюджет в ноябре, что на 36% меньше показателя ноября прошлого года. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Игорный бизнес заплатил 1,5 млрд грн налогов в госбюджет в ноябре, что на 36% меньше показателя ноября прошлого года.
Фото: depositphotos

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Что повлияло за уменьшение суммы налогов

«На цифру повлияло уменьшение объемов уплаты налога на прибыль на 49,7% по сравнению с ноябрем 2023 года», — пояснил Гетманцев.

По его словам, общая динамика за 11 месяцев 2024 года остается положительной, данные об уплате налогов компаниями, предоставляющими услуги по организации азартных игр, демонстрируют значительный рост.

За 11 месяцев текущего года в бюджет было уплачено 16 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По структуре поступлений:

  • Налог на прибыль — 62,6%. Прирост за 11 месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 вдвое: 10 млрд грн, против 5 млрд грн.
  • НДФЛ — 37%. Прирост за 11 месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 составляет 32,7%: 5,9 млрд грн, против 4,5 млрд грн.

Напомним

За 2023 год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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