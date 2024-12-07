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7 декабря 2024, 14:30 Читати українською

Минэнерго изменило правила для графиков отключения света

Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Соответствующий приказ Минэнерго от 27 ноября 2024 года № 439 вступил в силу 3 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.
Фото: depositphotos

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Что изменили

Согласно инструкции графики почасового отключения электроэнергии (ГПО) составляют дважды в год по результатам летнего и зимнего режимного дня измерений каждого ОСР (оператора системы распределения).

Графики составляют в объеме не менее 75% максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день.

Они распределяются на 6 равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из 2 равных подочередей), каждая из которых должна поддерживаться в объеме не менее 12,5% от общего потребления.

Составленные графики распределяют на 6 равных по погрузке блоков на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую.

Графики должны быть смещены на 30 минут друг от друга для обеспечения одновременного отключения очереди в одном блоке и включения очереди в другом блоке.

На период действия военного положения и в течение 12 месяцев после прекращения или отмены максимальная однократная продолжительность отключения света по ГПВ не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может превышать 1 часа независимо от температуры воздуха.

По окончании отключения период со светом должен быть не менее 2 часов без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

В ГПО не включают критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение. Перечни таких объектов утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями).

В случае нарушения режима работы Объединенной энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности и/или нарушения предельных перетоков мощности в работу должна быть включена вся распределенная генерация, которая может использоваться в составе ОЭС Украины.

Также используются графики ограничения и аварийного отключения потребителей и противоаварийные системы понижения электропотребления.

В министерстве ожидают, что обновленный механизм регулирования графиков почасового отключения будет более гибким и контролируемым. А распределение на равномерные очереди и подчерки позволит отключать меньшее количество потребителей.

Кроме того, во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми по четкой очередности.

Облэнерго должны адаптировать свои графики согласно обновленной инструкции, подытожили в министерстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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