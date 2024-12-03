Отключение электроэнергии и дефицит кадров: Бизнес ухудшил оценку деловой активности

Индекс ожиданий деловой активности опустился сразу на 2.2 пункта в ноябре до 47.2 после того, как месяцем ранее почти не достиг нейтрального уровня (49.4). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Снижение индекса

Ужесточение интенсивности боевых действий, восстановление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост затрат на энергию, оплату труда и логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность сдерживали экономическую активность и повлияли на ослабление ожиданий бизнеса.

Предприятия торговли единственные положительно оценили свою деловую активность благодаря постоянному внутреннему спросу и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в ноябре составил 51.4 (в октябре — 51.9).

Читайте: Бизнес в октябре продолжил смягчать оценки деловой активности

Предприятия промышленности ослабили оценки экономических перспектив, учитывая ухудшение ситуации безопасности, перебои с энергоснабжением и рост производственных затрат: секторальный индекс — 46.7 (49.8).

Предприятия сферы услуг ослабили оценки результатов своей деятельности на фоне роста затрат на логистику, дефицита электроэнергии и недостатка квалифицированных кадров: секторальный индекс — 44.8 (47.2).

Предприятия строительства предоставили пессимистические оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс — 43.6 (49.6).

Ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала, самое существенное — в сфере услуг.