Глава российского ВТБ: санкции надолго, замороженные активы не вернут

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин считает, что западные санкции, наложенные на россию из-за ее полномасштабной военной агрессии против Украины, не будут сняты в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он приводит пример поправки Джексона-Веника — американского закона времен холодной войны, ограничивающего торговые отношения с СССР из-за прав религиозных меньшинств в эмиграцию. Эта поправка действовала почти четыре десятилетия.

«Я не очень верю, что санкции будут быстро отменены. Я не вижу, как это возможно. Хорошим примером является поправка Джексона-Вэника. Ее ввели против СССР, а отменили только в 2012 году», — сказал Костин.

Что касается российских валютных резервов, замороженных на Западе после начала полномасштабной войны, Костин пессимистический. Он считает, что их не вернут россии.

По его прогнозу, западные страны решат использовать эти замороженные резервы для восстановления Украины и сумма необходимых средств может превысить объем замороженных резервов.

«На Западе говорят: оплатим восстановление Украины из резервов. А потом выставят такой счет, что даже резервов не хватит», — сказал он.