По оперативным данным на 16:00 29 ноября, в ноябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 216,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В ноябре в общий фонд госбюджета поступило более 200 миллиардов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По итогам ноября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 106,1 млрд грн, в том числе:
- 44,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 21,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 20,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 35,1 млрд, возмещено — 14,8 млрд грн);
- 11,8 млрд грн — акцизный налог;
- 4,4 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 49,3 млрд гривен.
Кроме того, в ноябре в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine) в общий фонд государственного бюджета поступило 56,4 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) от США.
В целом, по оперативным данным, по итогам ноября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 290,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 39,4 млрд грн (по состоянию на 28 ноября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Комментарии