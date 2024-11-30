В ноябре в общий фонд госбюджета поступило более 200 миллиардов

По оперативным данным на 16:00 29 ноября, в ноябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 216,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По итогам ноября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 106,1 млрд грн, в том числе:

44,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

21,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

20,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 35,1 млрд, возмещено — 14,8 млрд грн);

11,8 млрд грн — акцизный налог;

4,4 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 49,3 млрд гривен.

Кроме того, в ноябре в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine) в общий фонд государственного бюджета поступило 56,4 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов) от США.

В целом, по оперативным данным, по итогам ноября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 290,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 39,4 млрд грн (по состоянию на 28 ноября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.