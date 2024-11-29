В Индии фиксируют худший квартал за два года. Рост экономики замедлился

Рост ВВП Индии замедлился до 5,6% г/г в третьем квартале, что является самым низким показателем с конца 2022 года и ниже прогнозов индийского Центробанка в 7% на этот период. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства статистики Индии.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидалось, что рост экономики Индии будет составлять 7,2% по итогам 2024 года. После публикации данных за третий квартал международные инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs Group, снизили прогноз роста ВВП Индии до 6,4% в 2024 году.

Замедление роста в третьем квартале было обусловлено снижением объемов производства в обрабатывающей промышленности, энергетике и сокращением добычи полезных ископаемых.

Значительная часть индийских компаний заявляли о падении прибыли и сокращении зарплат.

Министр финансов Индии указывает, что замедление роста экономики связано с высокими процентными ставками Центробанка, которые не изменялись в течение двух лет. ЦБ в ответ заявляет, что понижение ставок на этом этапе было очень рискованным с учетом инфляционных рисков.

Замедление экономики усложнит для Индии извлечение выгоды из ее демографических возможностей. Безработица, особенно среди молодежи, стала ключевым фактором, снизившим поддержку партии премьер-министра Нарендры Моди на всеобщих выборах этого года.