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29 ноября 2024, 12:22 Читати українською

Райффайзен Банк ожидает роста ВВП Украины в 2025 году на 4,9%

Экономика Украины в 2025 году вырастет на 4,9% при небольшом снижении уровня инфляции по сравнению с нынешним годом до 8%, таким макропрогнозом Райффайзен Банка поделился глава его правления Александр Писарук, передает Интерфакс-Украина.

Экономика Украины в 2025 году вырастет на 4,9% при небольшом снижении уровня инфляции по сравнению с нынешним годом до 8%, таким макропрогнозом Райффайзен Банка поделился глава его правления Александр Писарук, передает Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Что касается курса доллара, то мы ожидаем девальвацию около 8% в 2025-м, а сам курс на конец 2025 года составит 45,5 грн/$1.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Что касается курса доллара, то мы ожидаем девальвацию около 8% в 2025-м, а сам курс на конец 2025 года составит 45,5 грн/$1. Базовый сценарий опирается на гипотезу о том, что риски безопасности улучшатся со второй половины 2025 года», — сказал он.

Писарук отметил, что банк всегда делает стресс-тесты с учетом не только базового сценария, но и лучшего и худшего сценария.

«Но у нас нет двух принципиально разных сценариев развития. Все предварительные прогнозы по завершению войны не оправдались. Глава НБУ об этом сказал на собрании Европейской Бизнес Ассоциации, и я готов подписаться под этими словами, что давайте уже прекратим прогнозировать и ошибаться, а будем просто работать», — отметил в то же время председатель правления Райффайзен.

По его мнению, даже если прекращение огня будет в конце первого квартала, это не сильно резко повлияет на показатели в 2025 году.

«Оно может повлиять на 2026 год. То есть даже столь важные вещи влияют с определенным лагом. На 2025 год будет влиять текущая динамика роста инфляции и необходимость ее обуздать», — считает Писарук.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
29 ноября 2024, 12:48
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