Китайская компания отказалась собирать премиальные авто для российских властей

Китайский концерн FAW Honhqi отказался собирать премиальные авто на заводе в россии. Об этом сообщают российские «Ведомости».

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Отмечается, что проект по производству автомобилей Aurus для президента россии и высшего руководства страны на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом отложили на неопределенный срок из-за срыва переговоров с китайскими партнерами.

Aurus находится под санкциями, и это могло отпугнуть потенциального китайского партнера.

Весной 2024 года первый вице-премьер рф Денис Мантуров обещал начать выпуск автомобилей Aurus к концу текущего года.

Toyota производила автомобили на заводе под Санкт-Петербургом с 2007 года, однако после начала полномасштабной войны в Украине приостановила работу, а осенью 2022 объявила о решении закрыть предприятие.

В марте 2023 года компания передала свои мощности в россии государству, оценив ущерб от прекращения выпуска автомобилей в стране-агрессоре в $655 млн.