В Украине сигареты подорожают на 40 гривен: Комитет ВР поддержал повышение акциза на табак

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал в целом правительственный законопроект по увеличению акциза на табачные изделия. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

Железняк отметил, что законопроект № 11090 предусматривает установление постепенного роста ставок акцизного налога на табачные изделия в соответствии с минимальным уровнем, определенным Директивой Е С .

Так, акциз на сигареты будет привязан к евро, а не к гривне. Как следствие, с нового года стоимость сигарет вырастет в среднем на 40 гривен.

Пополнение бюджета

По его словам, реализация закона позволит дополнительно привлечь в бюджет около 20 млрд грн в 2025 году.

Согласно документу, в 2025 году акциз на сигареты вырастет на 35,4%, в 2026 году — на 17%, в 2027 году — на 8,8%, а в 2028 году — на 8,2%.

Минимальный акциз в евро за тысячу штук составит 78 евро в 2025 году с постепенным повышением до 90 евро в 2028 году.

Для табака и его заменителей (ТВЭН) запланирован рост акциза на 22,2% в 2025 году, на 11,9% в 2026 году, на 4,2% в 2027 году и на 4,6% в 2028 году.