Клиенты банков в этом году совершили 2,7 млрд кредитных и дебетовых переводов

В течение девяти месяцев 2024 кредитные и дебетовые переводы активно использовались бизнесом и населением. Всего за этот период осуществлено более 2,7 млрд. платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Статистические данные о кредитных и дебетовых переводах

В Украине услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, населению и бизнесу предоставляют все 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение.

Так, за девять месяцев 2024 года они совершили 1,2 млн. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 27,26 млрд. грн.

Более распространены платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера, за девять месяцев этого года они осуществлены:

в пределах Украины — 2 718,8 млн сделок на сумму почти 30 823 млрд грн;

в Украине — 3,80 млн на сумму 50,84 млрд долларов США в экв.;

из Украины — 0,92 млн на сумму 54,82 млрд долларов США в экв.

Операции в пределах Украины

За девять месяцев 2024 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 2 344,6 млн или 86,24% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 27 841,71 млрд грн, или 90,33% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за границы за этот период поступило 55,21% общего количества платежных операций, совершенных с применением кредитового трансфера. В то же время, по сумме также лидирует бизнес — 93,96% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера, поступило в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам). Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (44,70%), Швейцарии (22,14%), Соединенных Штатов Америки (11,75%).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,80 млн. на сумму 54,69 млрд. долларов США в экв. Это составляет 87,1% и 99,75% общего количества и суммы таких платежных операций соответственно. Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (60,75%), Швейцарию (10,29%) и Китай (5,12%).