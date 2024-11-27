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27 ноября 2024, 11:44 Читати українською

Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго»

Кабинет Министров согласовал кандидатуры победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго». Соответствующее распоряжение № 1168-р было принято вчера, 26 ноября.

Кабинет Министров согласовал кандидатуры победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».
Фото: e-b.com.ua

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«Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» Грейхена Патрика Роланда, Де Франциски Луиджи, Кофода Еппе Себастьяна, Монтелла Яна Генрика как независимых членов», — говорится в документе.

Что о них известно

По данным отраслевого издания ExPro, Патрик Грейхен возглавлял немецкий аналитический центр Agora Energiewende, являлся государственным секретарем в Федеральном министерстве экономики и защиты климата в Германии в 2021—2023 годах.

Луиджи де Франциски — бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna — ранее уже находился в наблюдательном совете «Укрэнерго».

Датский политик Еппе Кофод был заместителем председателя Делегации по связям с США и членом Комитета по вопросам промышленности, исследований и энергетики. Также является эксдепутатом Европарламента и бывшим министром иностранных дел Дании. Как глава МИД посетил Украину трижды во время вторжения России в Украину.

Ян Монтелл — бывший глава совета директоров Nord Pool AS и Fingrid Datahub Oy, председатель совета директоров Skarta Energy.

Напомним

В октябре правительство объявило о начале конкурсного отбора на должности трех независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго». Четвертого независимого члена наблюдательного совета уже выбирали по ранее запущенной конкурсной процедуре.

Всего в наблюдательный совет «Укрэнерго» должны входить семь человек — четыре независимых члена и трое представителей государства.

Источник: Минфин
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