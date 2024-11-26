НБУ расширил надзор за небанковскими поставщиками финансовых услуг

Национальный банк обновил свою организационную структуру, чтобы расширить и углубить надзор за небанковскими поставщиками финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Новый департамент

Так, для повышения институциональной способности регулятора был реорганизован Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг и создан на его основе Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Вновь созданный Департамент будет осуществлять безвыездный надзор за предоставлятелями финансовых и сопроводительных услуг, небанковскими финансовыми группами и их обособленными подразделениями, а также за лицами, оказывающими услуги по аутсорсингу предоставлятелям небанковских финансовых услуг.

Кроме того, Нацбанк продолжает укреплять правовую, регуляторную и надзорную базу для небанковских финансовых учреждений и финансовых рынков.

В частности, внедрение новой структуры призвано усилить дифференциацию второй линии внутренних контролей в рамках департамента, сформировать центры компетенций, которые будут независимо идентифицировать специфические риски конкретных рынков, усиливать работу наблюдательных команд и способствовать переходу к риск-ориентированному подходу благодаря углублению экспертизы.

Продолжение перехода к риск-ориентированному надзору также обеспечит повышение эффективности НБУ и будет совершенствовать профессиональную способность надзора, включая разработку необходимых профессиональных профилей и многолетнюю программу обучения для новых работников.