Фонд госимущества продал на аукционах имущества на 10,43 миллиона гривен

Фонд государственного имущества Украины 18−22 ноября провел 11 успешных приватизационных аукционов, на которых реализовал объектов на 10,43 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Что известно

«С 18 по 22 ноября команда Фонда государственных имуществ Украины провела 11 успешных онлайн-аукционов на сумму 10,43 млн гривен. Всего в аукционах приняло участие 45 участников, что в среднем составляет 4,09 человека», — говорится в сообщении.

В ходе конкурентных торгов средний рост цены составил 326,9 раза.

Самые интересные лоты

Самым интересным лотом недели стало отдельное имущество общей площадью 2,14 тыс. кв.м в Черновицкой области. Стоимость актива выросла со стартовых 2,23 млн грн до финальных — 2,83 млн грн.

Что будут продавать на этой неделе

На этой неделе Фонд планирует провести 20 онлайн-аукционов по приватизации государственных имуществ. Среди топовых объектов государственный пакет акций в размере 26% уставного капитала ПАО «Нефтехимик Прикарпатья».