В октябре в банки-банкроты поступило 336,8 млн грн

В октябре 2024 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 336,8 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Откуда поступили средства

Из общей суммы поступлений за октябрь 82,9 млн грн банки получили от погашения кредитов, 62,9 млн грн — от реализации активов, 30,0 млн грн — от доходов по ценным бумагам, 3,3 млн грн — от аренды имущества, 157 ,7 млн грн — из других источников.

Отметим, что из этих средств около 70 млн грн поступило от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам, что является наибольшим месячным показателем в текущем году.

С начала 2024 года банки в ликвидации получили 3 206,0 млн грн, из которых 1181,1 млн грн — средства от реализации активов и 510,5 млн грн — от погашения кредитов. Еще 384,1 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 35,9 млн грн. Также 1094,5 млн грн банки получили из других источников.

Лидерами по сумме поступлений в октябре 2024 года стали: