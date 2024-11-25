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25 ноября 2024, 11:39 Читати українською

Как бизнес может оставаться автономным при поддержке àбанка

Сегодняшние вызовы требуют от бизнеса быстрой адаптации и готовности к работе при любых условиях. Энергонесокрушимость — это новый стандарт, к которому стремится каждый предприниматель, ведь стабильная работа нуждается в автономности и надежности энергоснабжения.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанкаАлександр Николенко отметил, что вопрос бесперебойного электроснабжения для бизнеса всегда остается актуальным, а с наступлением отопительного сезона и холодов приобретает еще больший вес.

«Мы предлагаем несколько программ кредитования, которые покрывают потребности предпринимательства любого масштаба. Поэтому физические лица — предприниматели, юридические лица имеют возможность выбрать одну из трех доступных программ в соответствии с собственными потребностями и при условии соответствия критериям и приобрести энергогенерирующее оборудование, в частности: генераторы, бесперебойные источники питания, аккумуляторы, солнечные электростанции, газопоршневые установки, ветрогенераторные системы».

Для обеспечения бизнеса энергетической автономией àбанк предлагает несколько выгодных кредитных программ, среди которых:

  • Программа «Экспресс-энергия»;

  • Программа «Доступные кредиты для бизнеса 5%-7%-9%»;

  • Программа «Энергонесокрушимость».

Выбрав одно из них, физическое или юридическое лицо получает:

  • Срок кредита — до 60 месяцев;

  • Сумма кредита — до 100% стоимости оборудования (для некоторых программ — до 80%);

  • Авансовый взнос — от 0% до 20%;

  • Процентные ставки — льготные условия с процентами от 1% (с государственной компенсацией) до 14.9% годовых — в зависимости от выбранной программы.

Эти условия позволяют бизнесу легко инвестировать в энергетическую автономию на выгодных финансовых условиях.

«Следует отметить, что по каждой из трех программ в течение 24 часов вы получаете решение по кредитному лимиту, специальные условия, отличающиеся от обычных бизнес-кредитов, и доступность — онлайн-заявка на кредит с минимальным пакетом документов. И, безусловно, — поддержку профессиональной команды àбанка на каждом этапе», — добавилАлександр Николенко.

Сегодня энергонесокрушимость — это не просто об удобстве, это о конкурентоспособности и стабильности вашего дела.

Вместе создаем бизнес без энергетических рисков, работающий несмотря на любые вызовы!

Подробнее об условиях кредитования узнайте на сайте банка или в отделении вашего города.

Об àбанке

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в Государственных программах.

Источник: Минфин
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