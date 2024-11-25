Как бизнес может оставаться автономным при поддержке àбанка

Сегодняшние вызовы требуют от бизнеса быстрой адаптации и готовности к работе при любых условиях. Энергонесокрушимость — это новый стандарт, к которому стремится каждый предприниматель, ведь стабильная работа нуждается в автономности и надежности энергоснабжения.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанкаАлександр Николенко отметил, что вопрос бесперебойного электроснабжения для бизнеса всегда остается актуальным, а с наступлением отопительного сезона и холодов приобретает еще больший вес.

«Мы предлагаем несколько программ кредитования, которые покрывают потребности предпринимательства любого масштаба. Поэтому физические лица — предприниматели, юридические лица имеют возможность выбрать одну из трех доступных программ в соответствии с собственными потребностями и при условии соответствия критериям и приобрести энергогенерирующее оборудование, в частности: генераторы, бесперебойные источники питания, аккумуляторы, солнечные электростанции, газопоршневые установки, ветрогенераторные системы».

Для обеспечения бизнеса энергетической автономией àбанк предлагает несколько выгодных кредитных программ, среди которых:

Программа «Экспресс-энергия»;

Программа «Доступные кредиты для бизнеса 5%-7%-9%»;

Программа «Энергонесокрушимость».

Выбрав одно из них, физическое или юридическое лицо получает:

Срок кредита — до 60 месяцев;

Сумма кредита — до 100% стоимости оборудования (для некоторых программ — до 80%);

Авансовый взнос — от 0% до 20%;

Процентные ставки — льготные условия с процентами от 1% (с государственной компенсацией) до 14.9% годовых — в зависимости от выбранной программы.

Эти условия позволяют бизнесу легко инвестировать в энергетическую автономию на выгодных финансовых условиях.

«Следует отметить, что по каждой из трех программ в течение 24 часов вы получаете решение по кредитному лимиту, специальные условия, отличающиеся от обычных бизнес-кредитов, и доступность — онлайн-заявка на кредит с минимальным пакетом документов. И, безусловно, — поддержку профессиональной команды àбанка на каждом этапе», — добавилАлександр Николенко.

Сегодня энергонесокрушимость — это не просто об удобстве, это о конкурентоспособности и стабильности вашего дела.

Вместе создаем бизнес без энергетических рисков, работающий несмотря на любые вызовы!

Подробнее об условиях кредитования узнайте на сайте банка или в отделении вашего города.

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