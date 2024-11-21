Италия выделяет 200 млн евро на восстановление электросети Украины

Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети 200 млн евро . Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни на итальянско-украинском бизнес-форуме, сообщает «Европейская правда».

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Что известно

Таяни отметил, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны.

«Мы решили 200 миллионов евро инвестировать для того, чтобы позволить Украине отстроить электросеть, разрушенную российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы „генерал зима“ стал союзником россии», — сказал итальянский министр.

Он также напомнил, что Италия организует конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме в следующем году.

Напомним

Первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году — в Лондоне. В 2024 году конференция прошла в Берлине.