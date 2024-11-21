Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025−2027 годы общим бюджетом в $2,1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
ООН утвердила план помощи Украине до 2027 года на $2,1 млрд
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Что предполагает план
План предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.
ВПП работает в Украине по приглашению правительства. В 2022—2024 годах реализовала несколько программ прямой денежной поддержки украинцев, пострадавших от военной агрессии россии.
Также ВПП совместно с Украиной реализует программу Grain from Ukraine по закупке украинской агропродукции для стран, где есть нехватка продовольствия.
Всего в рамках инициативы Grain from Ukraine было отправлено 11 судов из более 200 000 тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину, Малави, Мозамбик и другие страны.
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