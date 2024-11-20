Дания объявила о новом пакете помощи Украине, направленном на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса.
Дания выделяет 130 млн евро для украинского ОПК
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Поддержка ОПК
«Я рада объявить о новой помощи Украине. Более 130 млн евро в украинскую оборонную индустрию. Потому что мы уже видим, на что способен ваш ОПК, мы видим, что эти инвестиции приводят к реальному влиянию на поле боя. Наша поддержка надолго», — сказала она на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Фредериксен отметила, что в рамках двусторонних договоров безопасности Дания выделила 8 млрд евро на военную помощь Украине до 2028 года.
«Дания непоколебимо поддерживает Украину и знает, что Украина должна победить в этой войне», — сказала она.
Источник: Минфин
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