Курс на 18 ноября: НБУ понизил гривну на три копейки

Национальный банк Украины установил на 18 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2796 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 18 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,65 грн (на 15 ноября курс был установлен на уровне 43,46 грн). Европейская валюта подорожала на 19 копеек.

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