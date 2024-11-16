За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 719 240 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 ноября: 1650 российских оккупантов, 8 танков и 28 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 719240 (+1650) человек,
- танков — 9338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 18994 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 20520 (+28) ед,
- РСЗО — 1252 (+0) ед,
- средства ПВО — 999 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18914 (+28),
- крылатые ракеты — 2641 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29236 (+69) ед,
- специальная техника — 3651 (+6)
Источник: Минфин
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