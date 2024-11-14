Национальный банк Украины установил на 14 ноября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,34 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ укрепил курс гривны на 3 копейки.
Курс на 14 ноября: НБУ укрепил гривну на три копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 14 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,94 грн (на 13 ноября курс был установлен на уровне 43,94 грн). Европейская валюта осталась на прежнем уровне.
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Источник: Минфин
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