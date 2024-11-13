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13 ноября 2024, 12:27 Читати українською

Акции Samsung обвалились к минимуму более чем за 4 года

Акции Samsung Electronics упали в среду до самого низкого уровня за более чем четыре года на фоне опасений по поводу воздействия американских тарифов при новой администрации Трампа, пишет Reuters.

Акции Samsung Electronics упали в среду до самого низкого уровня за более чем четыре года на фоне опасений по поводу воздействия американских тарифов при новой администрации Трампа, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПочему упали акцииАналитик BNK Investment & Securities Ли Минхи отметил, что потенциальные тарифы Трампа на китайский импорт могут нанести больший удар по Samsung, которая больше зависит от китайских клиентов, чем ее местный конкурент SK Hynix.

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Почему упали акции

Аналитик BNK Investment & Securities Ли Минхи отметил, что потенциальные тарифы Трампа на китайский импорт могут нанести больший удар по Samsung, которая больше зависит от китайских клиентов, чем ее местный конкурент SK Hynix.

Трамп угрожал ввести универсальную 10%-ную пошлину на импорт и 60% — на китайские товары, что может снизить спрос на электронику, использующую чипы.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также выразил обеспокоенность, что угроза Трампа ввести высокие пошлины на китайский импорт может побудить китайских конкурентов снизить экспортные цены и подорвать позиции корейских производителей чипов за рубежом.

Котировки

Акции Samsung упали на 34% с начала года и на пути к худшему годовому показателю более чем за два десятилетия. Акции SK Hynix выросли на 32% в этом году, а американский производитель чипов Nvidia набрал 199%.

Акции Samsung, самой дорогой компании Южной Кореи, продолжили падение четвертую сессию подряд, снизившись более чем на 4% к 10:12, ранее снизившись до 50 500 вон, что является самым низким показателем с 24 июня 2020 года. Широкий индекс KOSPI упал почти на 2,5%.

Источник: Минфин
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