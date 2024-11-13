Национальный банк Украины установил на 13 ноября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.
Курс на 13 ноября: НБУ снизил гривну на 8 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 13 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,94 грн (на 12 ноября курс был установлен на уровне 43,99 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Источник: Минфин
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