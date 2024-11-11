В НБУ спрогнозировали, какой будет учетная ставка в 2025 году

Двое из членов монетарного комитета НБУ ожидают увеличения учетной ставки в декабре до 14%, а ее смягчение в ближайшие месяцы — никто не прогнозирует. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«По мнению двух членов КМП, по мере усиления ценового давления и возможной реализации части проинфляционных рисков ожидания экономических агентов могут заметно ухудшиться, что негативно скажется на реальной доходности гривневых инструментов и потребует ответной реакции со стороны НБУ. Они ожидают, что в декабре ставку нужно будет поднять до 14%», — добавил Нацбанк.

Ни один из участников дискуссии не видит оснований для смягчения процентной политики в ближайшие месяцы.

Восемь членов КМП считают, что при текущем состоянии инфляционных ожиданий и сохранении устойчивости валютного рынка удержание учетной ставки на уровне 13% будет достаточно для обеспечения должного уровня защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценения.

Большинство членов КМП ожидает, что учетная ставка будет составлять около 12% в конце 2025 года.

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