Евро упало в паре с долларом до минимума за 4,5 месяца

Евро упало до минимума с конца июня в паре с долларом, поскольку инвесторы обеспокоены возможными пошлинами США, которые ударят по экономике еврозоны. Об этом сообщает Reuters.

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Котировки

Евро снизилось на 0,3% до $1,0685 после достижения $1,0679, самого низкого уровня с конца июня.

Индекс доллара вырос на 0,3% до 105,32. На прошлой неделе он подскочил более чем на 1,5% до 105,44, самого высокого уровня с начала июля, после того как результаты президентских выборов в США показали победу Трампа.

Доллар восстановил 0,8% к иене до 153,82 после отскока с максимума на прошлой неделе на уровне 154,70 из-за риска японской интервенции.

Доллар

Доллар находился в непосредственной близости от уровней, наблюдавшихся сразу после президентских выборов в США по отношению к основным валютам, поскольку рынки были сосредоточены на данных и выступлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ожидали ясности относительно будущей политики США.

Аналитики ожидают, что меры Дональда Трампа будут оказывать давление на инфляцию и доходность облигаций, одновременно ограничивая возможности ФРС по смягчению политики.

Однако они видят, что инвесторы торгуют на основе экономических данных и подсказок о перспективах ставок, прежде чем увидеть, какой действительно будет политика Трампа на практике.

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