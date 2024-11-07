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7 ноября 2024, 8:43 Читати українською

Гетманцев похвалился налоговым сбором от детенизации рынка алкоголя

Детенизация рынка ликероводочной продукции за 10 месяцев 2024 года принесла бюджету на 43,5% больше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Речь идет об увеличении на 3,3 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Детенизация рынка ликероводочной продукции за 10 месяцев 2024 года принесла бюджету на 43,5% больше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.
Фото: depositphotos

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Положительная динамика

По его информации, возросла уплата акцизного налога с произведенной в Украине ликероводочной продукции на 1,5 млрд грн больше или на 26,7% за тот же период 2021 года.

«Положительная динамика прослеживается и в росте налоговой эффективности по НДС, что составляет 6,74% и на +30,7% больше 2021 года (в 2021 году налоговая эффективность составила 5,16%)», — отметил Гетманцев.

На 23,5 млрд грн или на 24,5% выросли выручки по реализации ликероводочной продукции и в 2024 году достигли 119,4 млрд грн, что почти равно показателю всего 2023 года.

По словам Гетманцева, растет и легальное производство спирта: с 7,4 млн дал в 2021 году до 12 млн дал прогнозировано в 2024 году.

«Окончательный гвоздь в гроб тени на рынке алкоголя будет забит с подписанием законопроекта № 12038, которым уплата акцизного налога возлагается на спиртовые заводы исходя из максимальной производительности их оборудования», — отметил депутат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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