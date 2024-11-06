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6 ноября 2024, 11:15 Читати українською

Улучшены условия для бизнеса: àбанк увеличил срок пользования кредитным лимитом до 90 дней

Начиная с 01 ноября 2024 года банк улучшил условия пользования кредитным лимитом для физических лиц — предпринимателей и юрлиц. Теперь период пользования лимитом увеличен с 30 до 90 дней, что открывает больше возможностей для развития бизнеса. Обновленные кредитные условия уменьшают финансовую нагрузку и облегчают планирование для предпринимателей.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка Александр Николенко рассказал, что такая новация открывает больше возможностей для эффективного управления финансами бизнеса:

«Отдельно хочу отметить, что это частичное воплощение нашей стратегии по поддержке развития предпринимательства в Украине, направленной на обеспечение финансовой гибкости, а также создание резерва средств для ФЛП/ЮЛ. На сегодня àбанком уже установлены кредитные лимиты для бизнес-клиентов в размере 500 млн грн и банк готов к сотрудничеству с новыми клиентами, предлагая им выгодные условия для развития бизнеса и обеспечения финансовой стабильности».

Благодаря увеличенному периоду пользования лимитом предприниматели имеют возможность:

  • легче планировать финансовые расходы, поскольку есть дополнительное время для распределения ресурсов — больше времени на использование и возврат средств;

  • уменьшить финансовую нагрузку, что особенно кстати во время сезонных доходных колебаний;

  • оптимизировать затраты, что будет способствовать стабильному развитию бизнеса;

  • создать денежный резерв для бизнеса. Благодаря продленному сроку использования кредита есть возможность мгновенно покрывать больше расходов без задержек.

Ознакомиться с новыми условиями кредитования и подробной информацией можно на сайте банка по ссылке.

Об àбанке

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения, задавая новые стандарты качества продуктов и обслуживания клиентов.

Источник: Минфин
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