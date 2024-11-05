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5 ноября 2024, 12:40 Читати українською

Bybit получает грузинскую лицензию VASP, укрепляя присутствие в глобальном регулировании

Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, с гордостью сообщает об успешной регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов Национальным банком Грузии. Это событие свидетельствует о твердой приверженности компании соблюдению нормативных требований и позиционирует ее как активного и надежного партнера в содействии развитию цифровой экономики в стране.

Основываясь на своей глобальной стратегии соответствия, компания Bybit прошла процесс лицензирования на ключевых рынках в течение 2024 года — в том числе в Нидерландах, Казахстане и Турции. Эти достижения в области регулирования являются демонстрацией приверженности Bybit активным усилиям по созданию прозрачной и безопасной среды для цифровых активов во всем мире.

«Для нас большая честь быть зарегистрированными в качестве VASP Национальным банком Грузии, что знаменует собой новую главу в нашем пути по поддержке роста криптовалютной экосистемы», — сказал Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit. «Эта регистрация подчеркивает наше стремление предоставить пользователям в Грузии безопасную и соответствующую требованиям платформу, что еще больше способствует реализации амбиций региона стать очагом инноваций в области блокчейна».

Выход Bybit на грузинский рынок призван способствовать реализации амбиций страны по внедрению цифровой трансформации. По мере роста спроса на криптовалюты компания Bybit стремится предоставлять торговые решения мирового класса для расширения возможностей местных пользователей, предпринимателей и институциональных инвесторов.

Находясь на переднем крае прогрессивного регулирования и занимая стратегически важное географическое положение, Грузия имеет благодатную почву для развития цифровой экономики. Bybit стремится обогатить эту динамичную экосистему, внедряя лучшие мировые практики, образование и открывая новые инновационные возможности для региона.

О компании Bybit

Bybit — вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм подбора, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Bybit является гордым партнером действующих чемпионов Формулы-1 по гонкам среди конструкторов и пилотов — команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения более подробной информации о компании Bybit, пожалуйста, посетите сайт Bybit Press.

Для запросов СМИ, пожалуйста, обращайтесь: media@bybit.com.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://www.bybit.com

За обновлениями следите, пожалуйста: Сообщества и социальные сети Bybit

Источник: Минфин
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