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4 ноября 2024, 13:34 Читати українською

Капитализация рынка сельхозземель выросла на $3,9 млрд — KSE

Третий квартал 2024 стал рекордным по количеству и площади сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель за весь период с начала полномасштабного вторжения. С начала 2024 года капитализация рынка земель выросла на 332 млрд грн или на $3,9 млрд. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре рынка земель от KSE.

Третий квартал 2024 стал рекордным по количеству и площади сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель за весь период с начала полномасштабного вторжения.
Фото: depositphotos

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Рынок земли в Украине

Всего в июле-сентябре этого года было заключено 28,4 тыс. соглашений относительно 62,7 тыс. га земель сельхозназначения. Это на 3% больше результатов предыдущего квартала, а также на 29% больше по количеству сделок и на 39% — по площади земель в обращении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы роста цен на землю впервые с начала полномасштабного вторжения опередили темпы девальвации национальной валюты.

В отличие от 2-го квартала 2024 года, когда основной рост пришелся на апрель месяц, а в дальнейшем объемы рынка снижались, рынок земель в 3-м квартале демонстрировал постоянную положительную динамику: 8,9 тыс. сделок по 19,6 тыс. га июле, 9,4 тыс. сделок по 20,6 тыс. га — в августе, а в сентябре уже 9,8 тыс. сделок по 22,5 тыс. га.

Кто покупает землю

В 3 квартале этого года на рынке сельхозземель существенно возросла активность юридических лиц. Если во 1-м квартале 2024 года юрлица приобрели 8,5 тыс. га сельхозземель, а во 2-м квартале эта цифра увеличилась до 13,0 тыс. га, то в третьем она достигла уже 15,9 тыс. га. Следовательно, динамика объемов приобретения юрлицами земли опережала темпы роста рынка — 22% против 3% соответственно.

Как следствие, увеличилась и доля юрлиц на рынке: с 14,5% в 1 квартале до 21,3% — во 2-м, и до 25,4% — в 3-м квартале 2024 года. Рекордным месяцем стал сентябрь 2024 года, в течение которого юрлица приобрели 6,3 тыс. га сельхозземель или 27,9% всех заключенных в этот период сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Какая стоимость гектара

В третьем квартале 2024 г. существенно возросла и средневзвешенная стоимость гектара сельскохозяйственных земель — до 45,4 тыс. грн за гектар для всех проданных земель и до 46,8 тыс. грн за гектар для товарных земель. Это на 4,0% и на 4,2% соответственно больше цен во 2-м квартале этого года.

Если сравнивать средневзвешенные цены сентября 2024 года к ценам декабря 2023 года (последний месяц перед открытием рынка земель для юридических лиц), то за это время они выросли на 21,6% для всех земель и на 18,6% для «товарных» участков, достигнув 45,2 тыс. грн/га для всех проданных земель и 46,9 тыс. грн/га для товарных земель.

Важно отметить, что в 3 квартале 2024 года темпы роста цен на землю впервые с начала полномасштабного вторжения превысили темпы девальвации национальной валюты: если средневзвешенная цена в декабре 2023 года составляла 1001 дол. США за га, в сентябре 2024 года она достигла 1095 дол. США за га, то есть была на 9,4% больше в долларовом эквиваленте.

Таким образом, за девять месяцев 2024 года капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 332 млрд грн или на $3,9 млрд.

Права аренды

В то же время объемы продаж прав аренды коммунальных земель в 3-м квартале по сравнению с предыдущим периодом были на 16,9% ниже по количеству торгов и на 7,6% — по площади успешно переданных в аренду участков: 1312 успешных торгов совокупной площадью 11,6 тыс. га.

Такой результат, прежде всего, связан с меньшим количеством земельных участков, выставленных на аукционы с целью продажи прав аренды. Если во 2-м квартале были выставлены права аренды на 2535 участков, то во 3-м квартале таких участков было только 2175.

Земельные торги

Вместе со снижением объемов торгов в 3 квартале наблюдалось существенное сокращение цен аренды на земельных торгах. Если в 1-м квартале 2024 года средневзвешенная цена годовой аренды одного гектара коммунальных сельхозземель была 8,5 тыс. грн, во 2-м квартале она снизилась до 8,3 тыс., а во 3-м — до 7,5 тыс. грн. грн за гектар. При этом в августе 2024 года цена была самой низкой за весь 2024 и достигла 7,0 тыс. грн за гектар, немного отыграв в сентябре до 7,6 тыс. грн за гектар.

Объем бюджетных поступлений от сельхозземель демонстрирует позитивную динамику с начала 2024 года. По оперативным данным официального веб-портала Министерства финансов Украины OpenBudget, в августе 2024 года благодаря обращению и использованию сельхозземель бюджеты общин пополнились более чем на 3,9 млрд грн, что на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

В то же время другие налоговые поступления общин снизились почти на 2,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прежде всего из-за перенаправления НДФЛ, уплаченного военными, в государственный бюджет. Около 28% потерь бюджетов в августе было компенсировано благодаря росту поступлений от сельхозземель.

В целом, за восемь месяцев 2024 года в бюджеты общин было уплачено более 27 млрд грн налогов и платежей, связанных с землями сельскохозяйственного назначения, что на 16% больше показателей за аналогичный период прошлого.

В 2024 году доля доходов, связанных с сельхозземлей, выросла с 11% до 14% в структуре совокупных налоговых поступлений общин, что свидетельствует о важности эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения для сохранения и усиления финансовой состоятельности общин.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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morro1980
morro1980
4 ноября 2024, 14:22
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У вас помилка в оцінці зростання вартості.
Якщо зростання на 332 мільярда гривень, теж це дорівнює приблизно 8.09 мільярдів доларів, якщо брати долар = 41 гривня.
Але точно не 3.9 мільярда.
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