ЕЦБ объявил конкурс по разработке цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил конкурс для инновационных компаний и экспертов для развития проекта цифрового евро . К участию приглашаются банки, финтехкомпании, исследовательские институты и технические эксперты. Об этом пишет FinTechInsider, ссылаясь на Finextra.

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Основными целями конкурса является демонстрация технической реализации условных платежей, тестирование интерфейсов цифрового евро и исследование дополнительных сценариев использования валюты.

Проект продлится до мая 2025 года, а наиболее перспективных участников пригласят на презентацию для проектных стейкхолдеров.

Параллельно ЕЦБ проводит академическое исследование, в котором ученые могут представить теоретические разработки и концепции внедрения цифровой валюты. Техническая инфраструктура для тестирования будет доступна в феврале следующего года.