Налоговая создала сайт добропорядочных налогоплательщиков

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Что известно

Первый перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будет утвержден не позднее последнего рабочего дня ноября (29 ноября 2024 г.) и обнародован на пятнадцатый рабочий день со дня его утверждения (19 декабря 2024 г.).

Сейчас на сайте плательщики могут узнать, как присоединиться к списку и какие преимущества можно получить.

Впоследствии там появится информация с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

Предыстория

Напомним, что 24 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса». Исправно платящие налоги предприятия получат бонусы от Государственной налоговой службы. Кроме того, в законе содержится рекомендация автоматически забронировать за участниками «клуба» до 25% военнообязанных работников.