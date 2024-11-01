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1 ноября 2024, 11:30 Читати українською

Промышленный кешбэк 15%» — àбанк присоединился к Госпрограмме

28 октября àбанк заключил Меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины, присоединившись к Госпрограмме компенсации средств, потраченных на покупку украинской техники и оборудования для юридических и физических лиц — предпринимателей. Эта инициатива реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».

Руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка Александр Николенко рассказал, что ранее была создана программа для помощи аграрному сектору, а теперь перечень предприятий расширяется:

«Подобной компенсацией уже пользуются аграрии по Программе компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства.

А теперь появился «Промышленный кешбэк 15%», который дает возможность предприятиям из любой отрасли воспользоваться компенсацией средств на покупку колесной, строительной, коммунальной и спецтехники, а также энергетического оборудования украинского производства".

Особенно важно, что новая программа охватывает и энергетическое оборудование, а предприниматели и предприятия могут его приобрести как за собственные средства, так и воспользовавшись кредитом для энергообеспечения в àбанке, уменьшая затраты благодаря компенсации.

Получить компенсацию через àбанк можно в несколько шагов:

  1. Выбрать технику или оборудование отечественного производства в соответствии с перечнем на официальном вебсайте Министерства экономики Украины;

  2. Осуществить оплату оборудования со счета àбанка (приобрести технику можно за счет собственных средств или, при необходимости, оформив кредит через онлайн-заявку);

  3. Подать в àбанк заявку и документы, подтверждающие покупку техники, за которую предусмотрена компенсация;

  4. Получить компенсацию на счет в àбанке.

Об àбанке

Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг.

àбанк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в Государственных программах — составляющих сверхважной политики «Сделано в Украине»!

Источник: Минфин
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