Фондовый рынок: какие новые тренды должен учесть инвестор в 2025 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2024, 12:37 Читати українською

Фондовый рынок: какие новые тренды должен учесть инвестор в 2025 году

Почти три года полномасштабной войны показали, что инвесторы продолжают искать пути, как приумножить свой капитал. В то же время, просчитать все риски и потенциальные угрозы в текущих условиях достаточно сложно. Конференция «Жить на проценты», которая пройдет в Киеве 9 ноября, откроет карты прогнозов и тенденций, к которым следует готовиться инвесторам уже в ближайшем будущем.

Почти три года полномасштабной войны показали, что инвесторы продолжают искать пути, как приумножить свой капитал.

Как получать доход от инвестиций в фондовый рынок?

Ответ на этот вопрос и многие другие будут искать спикеры конференции в рамках дискуссии «Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности». Модератором этого разговора выступит Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times.

В рамках дискуссии встретятся представители инвестиционных школ трех поколений инвесторов, которые поделятся своим опытом подхода к инвестиционным стратегиям.

Среди спикеров основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман и финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, видевшие и глобальные финансовые кризисы, и дефолты, и даже то, как украинский фондовый рынок становился самым прибыльным по всему миру.

К дискуссии присоединится основатель Gonzo invest и управляющий активами Павел Бойко, которого вместе с Артемом Щербиной относят к поколению инвесторов 2000-х. Оба участника расскажут интересные истории заработка, в том числе и в Украине.

Новое поколение инвесторов представит Никита Гупал, финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке. Эксперт имеет более 6 лет опыта на финансовых рынках, из которых 2 года на рынке криптовалют. Он привлек более 500 клиентов с разными финансовыми портфелями, которые получили значительные доходы от инвестиций. Благодаря внедрению им новых инвестиционных стратегий инвесторы смогли достичь стабильного роста даже в условиях волатильности рынка. Специализация эксперта — акции, ETF, облигации, опционы, фундаментальный/технический анализ, международные рынки капитала, дей-трейдинг, долгосрочная торговля, пассивное инвестирование через ETF, соглашения IPO.

В рамках дискуссии эксперты поговорят о путях повышения финансовой грамотности и объяснят, где лучше всего ее получать. Участники конференции «Жить на проценты» поймут, как изменились портфели инвесторов из-за военного фактора, какими инструментами хеджируют риски, а также в какие активы, секторы верят украинские инвесторы и куда они продолжают вкладывать средства.

И хотя тема инвестирования в фондовый рынок не столь ясна для украинцев, как, например, тема инвестирования в недвижимость, разобраться в свежих трендах поможет участие в конференции.

Как попасть на конференцию «Жить на проценты»?

Для этого следует приобрести билеты по ссылке. Однако нужно поспешить, ведь до конференции осталось совсем мало времени — мероприятие пройдет 9 ноября.

Приобщиться можно как лично, так и онлайн. Всех гостей ждет участие в конференции, доступ к записи конференции, а также презентаций всех спикеров. А тех, кто посетит мероприятие вживую, ждет доступ к экспозоне с инвест предложениями, участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров, а также фуршет и нетворкинг по бокалу вина.

Организаторами конференции «Жить на проценты» являются сайты Минфин и Finance.ua. С проведением мероприятия в этом году помогают компании спонсоры. Одна из них — ҐРУНТОВНО — Земельный Инвестиционный Фонд, делающий инвестиции в землю доступными для каждого (порог входа — от 1000 гривен, запланированная доходность — от 20% годовых, каждый сертификат обеспечен ~70 кв. метров плодородной сельскохозяйственной земли и финансовыми активами). Начните свою историю земельных инвестиций от 1000 гривен!

Среди спонсоров также комплекс домов на природе УЛИС — это бизнес, который постоянно развивается и открывает новые локации. Для гостя это место, где слушаешь тишину, а слышишь себя. УЛИС для инвестора — это стабильные показатели загрузки и высокая доходность.

Начните с инвестирования сегодня, чтобы получить желаемые результаты уже завтра!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами