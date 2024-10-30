Фондовый рынок: какие новые тренды должен учесть инвестор в 2025 году

Почти три года полномасштабной войны показали, что инвесторы продолжают искать пути, как приумножить свой капитал. В то же время, просчитать все риски и потенциальные угрозы в текущих условиях достаточно сложно. Конференция «Жить на проценты» , которая пройдет в Киеве 9 ноября, откроет карты прогнозов и тенденций, к которым следует готовиться инвесторам уже в ближайшем будущем.

Как получать доход от инвестиций в фондовый рынок?

Ответ на этот вопрос и многие другие будут искать спикеры конференции в рамках дискуссии «Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности». Модератором этого разговора выступит Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times.

В рамках дискуссии встретятся представители инвестиционных школ трех поколений инвесторов, которые поделятся своим опытом подхода к инвестиционным стратегиям.

Среди спикеров основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман и финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, видевшие и глобальные финансовые кризисы, и дефолты, и даже то, как украинский фондовый рынок становился самым прибыльным по всему миру.

К дискуссии присоединится основатель Gonzo invest и управляющий активами Павел Бойко, которого вместе с Артемом Щербиной относят к поколению инвесторов 2000-х. Оба участника расскажут интересные истории заработка, в том числе и в Украине.

Новое поколение инвесторов представит Никита Гупал, финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке. Эксперт имеет более 6 лет опыта на финансовых рынках, из которых 2 года на рынке криптовалют. Он привлек более 500 клиентов с разными финансовыми портфелями, которые получили значительные доходы от инвестиций. Благодаря внедрению им новых инвестиционных стратегий инвесторы смогли достичь стабильного роста даже в условиях волатильности рынка. Специализация эксперта — акции, ETF, облигации, опционы, фундаментальный/технический анализ, международные рынки капитала, дей-трейдинг, долгосрочная торговля, пассивное инвестирование через ETF, соглашения IPO.

В рамках дискуссии эксперты поговорят о путях повышения финансовой грамотности и объяснят, где лучше всего ее получать. Участники конференции «Жить на проценты» поймут, как изменились портфели инвесторов из-за военного фактора, какими инструментами хеджируют риски, а также в какие активы, секторы верят украинские инвесторы и куда они продолжают вкладывать средства.

И хотя тема инвестирования в фондовый рынок не столь ясна для украинцев, как, например, тема инвестирования в недвижимость, разобраться в свежих трендах поможет участие в конференции.

Как попасть на конференцию «Жить на проценты»?

Для этого следует приобрести билеты по ссылке. Однако нужно поспешить, ведь до конференции осталось совсем мало времени — мероприятие пройдет 9 ноября.

Приобщиться можно как лично, так и онлайн. Всех гостей ждет участие в конференции, доступ к записи конференции, а также презентаций всех спикеров. А тех, кто посетит мероприятие вживую, ждет доступ к экспозоне с инвест предложениями, участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров, а также фуршет и нетворкинг по бокалу вина.

Организаторами конференции «Жить на проценты» являются сайты Минфин и Finance.ua. С проведением мероприятия в этом году помогают компании спонсоры. Одна из них — ҐРУНТОВНО — Земельный Инвестиционный Фонд, делающий инвестиции в землю доступными для каждого (порог входа — от 1000 гривен, запланированная доходность — от 20% годовых, каждый сертификат обеспечен ~70 кв. метров плодородной сельскохозяйственной земли и финансовыми активами). Начните свою историю земельных инвестиций от 1000 гривен!

Среди спонсоров также комплекс домов на природе УЛИС — это бизнес, который постоянно развивается и открывает новые локации. Для гостя это место, где слушаешь тишину, а слышишь себя. УЛИС для инвестора — это стабильные показатели загрузки и высокая доходность.

Начните с инвестирования сегодня, чтобы получить желаемые результаты уже завтра!