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29 октября 2024, 10:45 Читати українською

Банки увеличили объемы поступлений и выдачи наличных денег

В 2024 году объемы кассовых оборотов банков росли. В частности, объем поступлений наличных в кассы банков за январь-сентябрь составил 2 038,7 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в прошлом. Выдача наличных из касс банков также увеличилась — на 12,5% — и составила 2 067,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В 2024 году объемы кассовых оборотов банков росли.

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В регуляторе такой рост объясняют дальнейшим восстановлением экономической активности благодаря, в частности, росту потребления из-за повышения заработных плат и социальных выплат населению.

Отмечается, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачам) за девять месяцев 2024 года превышают в среднем на 11% показатели девяти месяцев довоенного 2021 года.

В то же время на увеличение объемов выдач наличной гривны из касс банков повлияли дальнейшие обстрелы энергетических объектов, что побуждает население обналичивать часть собственных сбережений.

Наибольшие объемы наличных денег из касс в январе-сентябре 2024 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,8%);
  • для покупки иностранной валюты у клиентов (3,4%).

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений): торговая выручка (31,6% от общего объема поступлений), операции клиентов с использованием платежных карт (23,4%), поступления от продажи иностранной валюты (18, 2%) и выручка всех видов услуг (12,9%).

Источник: Минфин
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