Долг Аргентины вышел из опасной зоны — Bloomberg

Инвесторы больше не ставят на то, что Аргентина неизбежно приближается к дефолту, поскольку президент Хавьер Милей завоевывает рынки облигаций своими планами по переформатированию второй по величине экономики Южной Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

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Облигации

В 2024 году государственные облигации Аргентины принесли инвесторам 73,5% доходности, что является лучшим показателем в развивающемся мире.

Согласно данным JPMorgan Chase & Co, стремящиеся повышенной доходности инвесторы удерживают аргентинские бумаги, поскольку доходность казначейских облигаций США с аналогичной датой закрылась ниже 10% — уровня, традиционно сигнализирующего о кризисе. Спред находится на самом низком уровне с августа 2019 года, когда у власти находился бывший президент Маурисио Макри.

Инвесторы с фиксированным доходом с энтузиазмом поддержали амбициозную программу реформ Милея в последние месяцы. Цены на некоторые суверенные облигации Аргентины взлетели на самые высокие уровни с момента их выпуска в рамках реструктуризации в сентябре 2020 года, и рынки оценивают еще более высокие шансы на то, что страна выполнит свои обязательства по выплатам по облигациям в январе.

Удачи Милея

Финансовые менеджеры также оптимистично настроены по поводу того, что Милей продолжит делать успехи в борьбе с трехзначной инфляцией и преодолении многолетнего бюджетного дефицита, сохраняя при этом свою популярность.

Спред по казначейским облигациям США сократился на 941 базисный пункт с момента прихода Милея к власти в декабре, что вызвало волну продажи долговых обязательств крупнейшими компаниями Аргентины. Однако некоторые на Уолл-стрит предупреждают, что страна должна пройти еще долгий путь, прежде чем правительство сможет рассмотреть идею возвращения на рынки.