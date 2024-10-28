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28 октября 2024, 19:12 Читати українською

Долг Аргентины вышел из опасной зоны — Bloomberg

Инвесторы больше не ставят на то, что Аргентина неизбежно приближается к дефолту, поскольку президент Хавьер Милей завоевывает рынки облигаций своими планами по переформатированию второй по величине экономики Южной Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы больше не ставят на то, что Аргентина неизбежно приближается к дефолту, поскольку президент Хавьер Милей завоевывает рынки облигаций своими планами по переформатированию второй по величине экономики Южной Америки.

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Облигации

В 2024 году государственные облигации Аргентины принесли инвесторам 73,5% доходности, что является лучшим показателем в развивающемся мире.

Согласно данным JPMorgan Chase & Co, стремящиеся повышенной доходности инвесторы удерживают аргентинские бумаги, поскольку доходность казначейских облигаций США с аналогичной датой закрылась ниже 10% — уровня, традиционно сигнализирующего о кризисе. Спред находится на самом низком уровне с августа 2019 года, когда у власти находился бывший президент Маурисио Макри.

Инвесторы с фиксированным доходом с энтузиазмом поддержали амбициозную программу реформ Милея в последние месяцы. Цены на некоторые суверенные облигации Аргентины взлетели на самые высокие уровни с момента их выпуска в рамках реструктуризации в сентябре 2020 года, и рынки оценивают еще более высокие шансы на то, что страна выполнит свои обязательства по выплатам по облигациям в январе.

Удачи Милея

Финансовые менеджеры также оптимистично настроены по поводу того, что Милей продолжит делать успехи в борьбе с трехзначной инфляцией и преодолении многолетнего бюджетного дефицита, сохраняя при этом свою популярность.

Спред по казначейским облигациям США сократился на 941 базисный пункт с момента прихода Милея к власти в декабре, что вызвало волну продажи долговых обязательств крупнейшими компаниями Аргентины. Однако некоторые на Уолл-стрит предупреждают, что страна должна пройти еще долгий путь, прежде чем правительство сможет рассмотреть идею возвращения на рынки.

Источник: Минфин
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