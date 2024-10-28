НБУ подписал договор с IFC по урегулированию проблемных кредитов

Национальный банк и Международная финансовая корпорация подписали договор о создании инфраструктуры для работы по урегулированию проблемных кредитов (NPL) в украинской банковской системе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Договор предусматривает создание правовой базы для начала работы компаний по урегулированию проблемных кредитов.

Таких компаний пока нет в финансовом секторе Украины.

Ожидается, что новые компании играют немаловажную роль в управлении NPL и привлечении частных инвестиций.

С помощью эффективного урегулирования неработающих кредитов компании могут помочь снизить общее количество NPL, что усилит устойчивость банковского сектора. Партнерство с этими компаниями поможет снизить риски для банков и других финансовых учреждений, чтобы они могли и дальше наращивать кредитование.

Договор предусматривает законодательные реформы, обучающие инициативы, семинары. Партнером в рамках договора есть Фонд для консультативных услуг в сфере инвестиционного климата (FIAS).

По состоянию на 1 сентября 2024 года доля неработающих кредитов в банковской системе составила 33,1% или 415 млрд грн.