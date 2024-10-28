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28 октября 2024, 12:10 Читати українською

За время полномасштабной войны украинцы стали меньше есть и больше пить — исследование

Около половины опрошенных украинцев (49%) говорят, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения. Среди молодежи 18−34 лет этот показатель даже выше — 54%. Об этом говорится в исследовании компании Gradus Research.

Около половины опрошенных украинцев (49%) говорят, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения.
Фото: depositphotos

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Что повлияло на смену привычек

Среди ключевых факторов, влияющих на изменение в привычках питания, респонденты называют повышение цен на продукты питания, длительный стресс и атаки врага с их последствиями.

Однако при детализированной оценке стресс (83%) занимает первое место среди факторов влияния на изменение пищевых привычек.

Из-за стресса и эмоционального истощения половина опрошенных украинцев питается нерегулярно (49%), а также употребляют больше нездоровой пищи (42%), понижен аппетит (41%) и пропускают некоторые приемы пищи (41%). 19% респондентов также указали, что стали употреблять больше алкоголя.

Из-за роста цен на продукты питания во время войны почти две трети (64%) опрошенных выбирают дешевле продукты, почти половина респондентов чаще готовят еду на дому (48%).

Воздействие блекаутов

Блекауты также оказывают ощутимое влияние на пищевые привычки украинцев. Следствием отключений электричества, отопления или воды респонденты чаще всего называли то, что предпочитают продукты длительного хранения (59%) и холодную пищу (50%).

Война вынудила украинцев срезать бюджет на питание. Наиболее сильно эти изменения ощутимы среди респондентов возрастной группы 56+ лет — среди них доля экономящих составляет 77%.

На чем экономят украинцы

В категории, на которых больше экономят, попали кондитерские изделия (49%) и рыба и морепродукты (48%). В то время как категории базовых продуктов уменьшение бюджетов почти не коснулось — на хлебе, масле, муке, крупах, овощах и яйцах экономят всего 11% респондентов.

Методика исследования

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18−65 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и ведения активных боевых действий.

Период проведения поля: 8 октября 2024 года. Размер подборки: 1000 респондентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 октября 2024, 12:59
#
Аха-ха! Это точно. Я раньше пила в основном только чай и кофе, а сейчас вместо них пью шампанское… как-то само собой получилось… жизнь такая: рука стала тянутся к шампанскому, а не к чаю. 😊
+
+30
veritas69
veritas69
28 октября 2024, 13:20
#
Я навпаки -повністю припинив вживати алкоголь та почав більше їсти здорової їжі.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 октября 2024, 13:23
#
Аналогічно:)
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