LinkedIn оштрафовали более чем на 300 миллионов евро

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала соцсеть LinkedIn на 310 млн евро за незаконную обработку персональных данных пользователей на территории ЕС для демонстрации таргетированной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по защите данных Ирландии (DPC).

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Компании, что принадлежит Microsoft, дали три месяца на то, чтобы привести порядок обработки данных в соответствие с Общими правилами защиты данных ЕС.

Обработка данных LinkedIn без соответствующей правовой основы является «явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов в защиту персональных данных», заявил замглавы DPC Грэм Дойл.

LinkedIn обвинили в том, что компания не информировала пользователей об использовании данных.

Сама LinkedIn уточнила, что дело связано с претензиями, озвученными в 2018 году. Компания считает, что придерживаются GDPR, но пообещала сделать все, чтобы ее рекламная практика отвечала последнему решению DPC.