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23 октября 2024, 14:32 Читати українською

Акции токийской подземки выросли на 45% в первый день бирже

Акции токийского метрополитена подорожали на 45% в первый день выхода на биржу. Компания привлекла $2,3 млрд, что стало крупнейшим IPO в Японии с 2018 года. Об этом сообщает Financial Times.

Акции токийского метрополитена подорожали на 45% в первый день выхода на биржу.

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IPO

За шесть лет первоначальное публичное размещение акций в стране открылось в среду на уровне 1630 иен (10,75 долл.) за акцию, что на 36% выше цены предложения в 1200 иен, которая была верхним пределом прогнозируемого диапазона. Позже цена возросла до 1768 иен перед закрытием на уровне 1739 иен, что на 44,9% больше.

Листинг, поддержанный широкой рекламной кампанией по телевидению и усилиями банкиров по продаже от двери до двери, поддержали более 30 брокерских компаний.

Это первое крупное IPO после того, как 2024 правительство значительно расширило защищенную налогами программу индивидуальных сбережений, направленную на привлечение миллионов рядовых японцев к фондовому рынку.

Nikkei 225

Эти размещения произошли, когда индекс Nikkei 225 торговался на уровне около 17 000. С этого времени индекс вырос более чем на 100%, частично благодаря институциональным инвесторам, сделавшим ставку на то, что рост потребительских цен и попытки Банка Японии нормализовать монетарную политику будут побуждать домохозяйства. своих сбережений, вкладывая их в высокодоходные инвестиции, такие как акции.

Рыночная капитализация Токийского метрополитена выросла до около 6,7 млрд долл. по сравнению с 4,6 млрд долл. по цене IPO, причем половина акций принадлежит правительству Японии и городским властям Токио, а другая половина — правительству Токио.

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Источник: Минфин
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